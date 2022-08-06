Edirne'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

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EDİRNE (AA) - Edirne'nin Enez ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Büyükevren köyü yakılarında Şahin Tepesi mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine Enez Orman İşletme ve belediye ekipleri yangına havadan ve karadan müdahale etti.

Yangın ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.



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