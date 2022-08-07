Edirne'de imam hatip lisesi mezunları buluştu

EDİRNE (AA) - Edirne’de, Geleneksel 48. Edirne İmam Hatip Lisesi Mezunları Buluşması etkinliği düzenlendi.

Edirne İmam Hatip Mezunları ve Mensupları Derneği Başkanı Rasim Özgün, Hasan Sezai Anadolu İmam Hatip Lisesi Bahçesinde düzenlenen etkinlikte, imam hatip lisesi mezunları olarak her yıl bir araya geldiklerini söyledi.

İmam hatip okullarının maddi ve manevi ilmi temsil ettiğini belirten Özgün, "İmam hatip okulları memlekete insan yetiştiriyor. Dolayısıyla vatanına, milletine, dinine, imanına sadık ve sahip insanlar yetişmiş oluyor. Zira okulda yetişirken bize şunu öğrettiler. 'Vatan sevgisi imandandır' dediler. Vatan sevgisi imandan olunca yani vatanın hiçbir zerresine yani toplu taşıma aracından, binasına yani bir kurşun kalemle çizmek kadar dahi olsa zarar vermeyen bir nesil yetiştiriyor imam hatip okulları." dedi.

Özgün, ihtiyaç sahibi öğrencilere burs sağladıklarını da belirtti.





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