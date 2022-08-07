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EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde Hoş Geldin Bebek Projesi devam ediyor.

Keşan Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Keşan Belediyesi ekipleri yeni bebekleri olan aileleri evinde ziyaret ediyor.



Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde yürütülen proje kapsamında ekipler, Sema ve Ali Dalgıç'ın oğulları Ebubekir, Nihal ve Doğukan Taviş'in kızları Elif Nur, Cansu Ayaz’ın kızı Kadem Nur, Zeyneti ve Aykut Yumlu'nun kızları Ravzagül Büşra ve Gürkan Belet’in oğulları Aberk, Funda ve İbiş Gülgün’ün kızları Nilgün, Meşhurnur ve Bedirhan Duran’ın kızları Efnan Sare'yi ziyaret ederek hediye taktim etti.



- İşkur aracılığıyla eleman ihtiyacını karşılayan iş yerlerine ziyaret

Keşan Belediye Başkan Vekili Nehir Gergin, Keşan Belediyesi İşkur Hizmet Noktası aracılığıyla eleman ihtiyacını karşılayan iş yerlerini ziyaret etti.

Bölge istihdamına katkı sunan işletme sahiplerine teşekkür eden Gergin, Keşan'da iş potansiyelini artırmak, eleman arayanlarla iş arayanları aynı noktada buluşturmak için köprü vazifesi görmeye devam ettiklerini belirtti.

Ziyarette, Keşan Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü İsmail Doğru, İŞKUR Meslek Danışmanı Uğur Çağal da yer aldı.

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