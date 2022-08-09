Edirne'de "Trakya Müzik Festivali" düzenlendi

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EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde düzenlenen "Trakya Müzik Festivali"nde 5 gün boyunca pek çok sanatçı ve grup konser verdi.

Trakya Organizasyon'dan yapılan açıklamaya göre, Saros Körfezi'ndeki Danişment Festival Alanı'nda 3-7 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen organizasyona çok sayıda müziksever katıldı.

Trakya Müzik Festivali'nde 3 Ağustos Çarşamba günü Gripin, Emir Can İğrek, Can Ozan ve Sezer Altınok sahne aldı, 4 Ağustos Perşembe günü Nil Karaibrahimgil, Adamlar, Yeni Türkü, Şahıs&Spinoza, 5 Ağustos Cuma günü Edip Akbayram, Sefo, Tuğkan, Ceren Gündoğdu, Şahin Cevizli, 6 Ağustos Cumartesi günü Hayko Cepkin, Haluk Levent, Moğollar, Eskitilmiş Yaz, Dip ve son gün olan 7 Ağustos Pazar günü ise Duman, Cem Adrian,Madrigal, Retrobüs, Eda Baba hayranlarıyla buluştu.

Kampların kurulduğu festival alanında çalışan Trakya Organizasyon'dan 50 kişilik ekiple çevre temizliği gerçekleştirdiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen organizatör Aziz Gül, salgının ardından en büyük organizasyonu gerçekleştirdiklerini belirtti. Başarılı bir organizasyona imza atıldığını ifade eden Gül, "Herhangi bir sorun ile karşılaşmadık. Sanatçılar ve izleyenlerimiz mutlu ayrıldı. Önümüzdeki projelerde daha iyilerini yapma çabamız olacak." dedi.

Trakya Organizasyon ortaklarından Ümit Özel de bu yıl Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık tarafından Danışment'te bir festival alanı belirlendiğini belirterek, "Valilik, belediye ve kolluk kuvvetleri tarafından koordineli bir şekilde güzel bir festival gerçekleştirildi." ifadelerini kullandı.

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