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Edirne Valisi Kırbıyık, muharrem ayı iftar programına katıldı

AA

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık ve eşi Dilek Kırbıyık muharrem ayı iftar programına katıldı.

Edirne Valisi Kırbıyık, muharrem ayı iftar programına katıldı

EDİRNE (AA) - Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık ve eşi Dilek Kırbıyık muharrem ayı iftar programına katıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kırbıyık, Havsa ilçesine bağlı Musulça köyünde düzenlenen programda, insanlık tarihinin var olduğu andan itibaren en kara, en acı günlerinden birinin yad edildiğini belirtti.

Kerbela'nın tüm insanlığın ortak bir acısı olduğunu ifade eden Kırbıyık, şunları kaydetti:

"Peygamber Efendimiz sevgili torunu Hazreti Hüseyin ve Ehlibeyt'ten onlarca canın şehit edildiği günü yad ediyoruz. Millet olmanın temel özelliklerinden birisi de acılarda, hüzünlerde bir arada olabilmektir. Bugün bizler de sizlerle birlikteyiz. Bizim toplum olarak, millet olarak geleceğe daha güvenli bakabilmek için temel şartımız, aynı değerleri, aynı duyguları hep birlikte yaşayabilmektir. Bu ülkenin yarınlarının bugünden daha güzel olabilmesi için en çok ihtiyaç duyduğumuz şey, birlik ve beraberliktir."

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Havsa Kaymakamı Reşit Özer Özdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Abdülkadir Seri, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk ve vatandaşlar katıldığı programda hep birlikte oruçlar açıldı ve dua okundu.

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