Vali Kırbıyık'tan, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğüne ziyaret

EDİRNE (AA) - Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünü ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamada, müdürlük çalışanlarını ziyaret eden Kırbıyık, yürütülen çalışmalar, faaliyetler ve yatırımlarla ilgili bilgi aldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Engin Öztürk, kurumun yürüttüğü yapı denetim çalışmaları, personel durumu, devam eden yapım işleri, kıyı kenar çalışmaları, katı atık birlikleri işlemleri ve tescilli yapıların kamulaştırılması ve restorasyon çalışmaları ile ilgili sunum yaptı.

Vali Kırbıyık burada yaptığı konuşmada, kentin çok sayıda tarihi esere ve sivil mimari örneklerine sahip olduğunu belirtti.

Eserlerin yeniden ayağa kaldırılması ve ihya edilmesini son derece önemli gördüklerini ifade eden Kırbıyık, şunları kaydetti:

"Özellikle kentsel dönüşüm ile ilgili çalışmalarımızı paydaşlar ile bir araya gelip hızlıca oluşturmamız, hayata geçirmek için adımlar atmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Ayrıca her alandaki denetimlerin yapı denetiminden çevre denetimine kadar sıkça ve düzenli olarak yapılması gerekiyor. Şu ana kadar yapılan çalışmalar çok değerli, gayretleriniz için teşekkür ediyorum.

Ancak bu çalışmalarda devamlılık sağlanması, sürdürülebilir olması esastır. Bu bakımdan yapılan işlerin özümsemesi çok önemli, kişilerden ari olarak yürütülmesi önemlidir. Çalışmalarından dolayı her bir arkadaşımıza teşekkür ediyor, bundan sonra da aynı gayret ve özveri ile görevlerinizi yürüteceğinize yürekten inanıyorum."

- İş insanlarından Kırbıyık'a ziyaret

Bu arada, Edirne Valisi Kırbıyık'a ziyaretler devam ediyor.

Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi Birlik Başkanı Celil Yıldırım ve bölgedeki iş insanları Kırbıyık'ı makamında ziyaret etti.

Kırbıyık ziyarette, bölgedeki organize sanayi bölgeleri ile yapılabilecek ortak iştirakler ve genel işbirlikleri ile yatırımlar konusunda değerlendirmelerde bulundu.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.