Edirne'de asayiş

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EDİRNE (AA) - Uzunköprü ilçesinde bir kişinin evinin önüne park ettiği motosiklet çalındı.

Atatürk Mahallesi'nde yaşayan M.T. aracını evinin önüne park etti. Bir süre sonra buraya gelen araç sahibi motosikletini yerinde bulamadı.

M.T. aracının bulunması için polise başvurdu.

- Üzerinde uyuşturucu yakalandı

Keşan ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri Yukarı Zaferiye Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri kişinin üzerinde arama yaptı.

Ekipler V.S'nin üzerinde 1,57 gram eroin ele geçirdi.

Olayla ilgili V.S. gözaltına alındı.

- Evden ziynet eşyaları çalındı

Edirne'de bir kişinin evinden ziynet eşyası çalındı.

Yancıkçışahin Mahallesi'nde yaşayan S.K. evindeki 100 gram ağırlığındaki ziynet eşyasını yerinde bulamadı.

S.K. polise şikayette bulundu.





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