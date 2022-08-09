CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Edirne'de çiftçilerle bir araya geldi:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Edirne'de çiftçilerle bir araya geldi:

AA

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Edirne'de çiftçilerle bir araya geldi:

EDİRNE (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Edirne'de ayçiçeği tarlasını gezdi, kahvehanede köy sakinleriyle bir araya geldi.

Büyükdöllük köyündeki tarlaya giden Kılıçdaroğlu'na, Lalapaşa Ziraat Odası Başkanı Taner Öztürk, bölgedeki ayçiçeği üretimiyle ilgili bilgi verdi, üreticilerin taleplerini iletti.

Kılıçdaroğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, çiftçilerin alın teriyle üretim yaptığını ve ürünlerine "evladı" gibi baktığını söyledi. Salgın sürecinde tarımın stratejik öneminin ortaya çıktığını belirten Kılıçdaroğlu, çiftçinin desteklenmesi gerektiğini ifade etti. Hükümetin tarım politikasını eleştiren Kılıçdaroğlu, "Destek vermenin ötesinde tam tersi yapıldı Türkiye'de. Gübreden, ilaçtan, mazottan tutun pek çok şeye aşırı zamlar yapıldı. Doğal olarak çiftçi nasıl ekeceğini, nasıl gelir elde edeceğini, hayatını nasıl sürdüreceğini bilemez noktaya geldi." dedi.

Ayçiçeğinde ton başına 16 bin lira fiyat açıklanmasını istediklerini dile getiren Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Makul olan fiyatı ton başına 16 bin lira yani kilogramı 16 lira olması lazım destek hariç. Eğer bu alım fiyatı deklare edilir ve çiftçiden bu ürün ton başına 16 bin liradan alınırsa çiftçi en azından bırakın kar etmeyi, en azından önümüzdeki yıl 'Evet ben bunu ekebilirim.' diyecektir. 'Ektiğim zaman sosyal devlet bana sahip çıkacaktır.', bunu söyleyecektir. Ekmezse ne olur? Çiftçiye veremediğiniz paranın çok daha fazlasını yurt dışında ürün elde eden çiftçinin kasasına akıtacaksın, dolar olarak ithal edeceksiniz bunu ve paralar dışarıya gidecek."

Çiftçiler için uygulanabilir şeyler istediklerini belirten Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Kabul edilebilir şeyler söylüyoruz. Afaki şeyler söylediğimiz zaman vatandaş açısından da inandırıcı olmuyor. Sizin maliyetinizi biliyoruz, mazotu, ilacı, gübreyi, fiyatları biliyoruz. Bizim söylediğimiz rakamlar sizin kar elde ettiğiniz değil, maliyetlerinizi karşılayabileceğiniz bir rakam aslında telaffuz ettiğimiz rakam. Buraya dışarıdan getiriyorsun ayçiçeğini, bir de ayrıca ondan gümrük indirimi yapıyoruz. Sıfır vergi gidiyorsun. Bu sıfır vergi ne demektir? Karşı tarafın çiftçisine destek vermek demektir. Oysa bir devlet önce kendi halkını kendi çiftçisini korumak zorundadır. Gümrükler onun için vardır, vergiler onun için vardır. Onlara sıfır vergi size her türlü vergi, onlara sıfır zam size her türlü zam olmaz. Biz bu ayrımcılığı da kabul etmiyoruz. Bilmenizi isterim sizi destekliyoruz."

Üreticilerle tarlayı gezen ve ayçiçeği çekirdeği tadan Kılıçdaroğlu, önerdikleri fiyatın kabul edilmesini üreticiler adına arzu ettiklerini sözlerine ekledi.

Genç bir çiftçiyle de sohbet eden Kılıçdaroğlu, "Sizin desteğinizle, Türkiye'yi aydınlığa inşallah hep beraber çıkaracağız. Bu ülke bizim ülkemiz ve bu ülkede herkesin huzur içinde yaşamasını istiyoruz. Hakkınızı teslim almanız için biz de çalışacağız." dedi.

- Kahvehanede köy sakinleriyle bir araya geldi

Kılıçdaroğlu, daha sonra Büyükdöllük köyüne geçti. Köy kahvesinde vatandaşlarla bir araya gelip kahvaltı eden Kılıçdaroğlu, sorun ve talepleri dinledi.

Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada, çiftçinin desteklenmesi talebini yineledi. Çiftçiye her yıl milli gelirin en az yüzde 1'i oranında destek verilmesini isteyen Kılıçdaroğlu, "Bugüne kadar yüzde 1'i oranda tam destek verilmedi. Her seferinde kestiler. Son zamanlarda biraz daha kestiler. Normalde kanuna göre bu sizin hakkınız. Sizin hakkınızın bile teslim edilmediğini biliyorum. Her yerde, her ortamda dile getiriyoruz." ifadelerini kullandı.

İktidara geldiklerinde çiftçiye uygun mazot vereceklerini anlatan Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnşallah sizlerin oylarıyla iktidar olduğumuzda kırmızı mazot vereceğiz. ÖTV'si, KDV'si olmayacak mazotun. Ya çiftçiye ne ÖTV ne KDV kardeşim. Yata veriyorsun ÖTV'siz, KDV'siz, çiftçiye mazotu veriyorsun ÖTV dahil, KDV dahil. Olmaz. Eğer destek verilecekse ÖTV'yi, KDV'yi kaldıracaksın. O mazotu başkası kullanmasın diye kırmızı yapacaksın, kırmızı mazot uygulayacaksın. Bütün aşağı yukarı Avrupa'da var zaten bu. Yani biz de kendi ülkemizde, kendi çiftçimiz için getirelim. Bir şey daha düşünüyoruz, özellikle kırsalda çalışan kadınlar ve gençler, sizin sosyal güvenlik primlerinizi de devlet ödeyecek. Yani sizler emekli hakkı kazanacaksınız. Erkekler değil, onlar kendileri ödeyecek. Ama kadınların ve gençlerin kırsalda kalmaları, üretmeleri lazım. Onların sosyal güvenlik haklarına kavuşması lazım. Kırsalda kaldığı zaman perişan olmaması lazım. Onların sosyal güvenlik primlerini bir şekliyle devletin ödemesi lazım. Bunu hedefliyoruz."

Üretilen ürüne uygun fiyatların verilmesi halinde çiftçilerin kırsalda kalacağını ve tarımın büyüyeceğini dile getiren Kılıçdaroğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Aynı zamanda bırakın ithalat yapmayı, ihracat yapma imkanımız olur. Yani Orta Doğu'ya, diğer yerlere ihracat yaparız. Ben Erzurum'a gittim. Orta Doğu ve Kafkasların et ihtiyacı yani et borsası 30 milyar dolar arkadaşlar. 30 milyar dolar. 30 milyar dolarla siz o bölgeyi tamamen Orta Doğu'nun ve Kafkasya'nın en büyük besici merkezi haline getirebilirsiniz. Erzurum, Ağrı, Bingöl, Tunceli, o bölgeyi yaptığınız zaman hem göç olmaz hem insanlar kazanır hem bölgede sizin saygınlığınız olur. Gidip kapı kapı dolaşıp ya dolar mı alacağız? Para mı alacağız? Birisi bize yardım mı edecek? Bunlardan da kurtulmuş olursunuz. Buna benzer pek çok düşüncemiz var."

Sosyal devletin en temel özelliğinin çalışan insanın alın terinin karşılığının verilmesi olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Benim sizlere bir sözüm var. Havadan para kazananlara imkan vermeyeceğim. Size de söylüyorum. Medyanın karşısında iktidar sahiplerine de söylüyorum. Allah nasip eder iktidar olursak Millet İttifakı olarak havadan para kazandım, masaya oturayım, elimde viski kadehi, parayı yatırayım bankaya dünyanın faizini elde edeyim. Dolar garantisi verilmiş, faiz garantisi verilmiş, kar garantisi verilmiş. Bir de sıfır vergisiz. Ben bunlara izin vermem, kimse kusura bakmasın. Alın teri mi döktün kardeşim? Yok. Otur oraya, keyfine bak. Paranı yatır. Oradan faiz geliri elde et. Üstelik dolar garantisi olsun. Üstelik elde ettiğin faizden ayrıca vergi ödeme. Peki çiftçinin, esnafın, sanayicinin günahı ne? Bunlar çalışıyorlar. Risk üstleniyorlar. Öbür adamın hiç riski yok, hiç ama. Dünyanın parasını kazanıyor. O paraların tamamını alacağım. Bu millete vereceğim. Hiç endişeniz olmasın."

Kılıçdaroğlu'nun tarla ve köy ziyaretlerine bazı genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, belediye başkanları ve partililer de katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kılıçdaroğlu: Ayçiçeği taban fiyatı ton başına 16 bin lira olmalı
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu: Ayçiçeği taban fiyatı ton başına 16 bin ...
Edirne Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Edirne Ticaret Borsası
Edirne'de asayiş
YEREL HABERLER Edirne'de asayiş
Vali Kırbıyık'tan, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğüne ziyaret
YEREL HABERLER Vali Kırbıyık'tan, Çevre Şehircilik ve İklim ...
Edirne Valisi Kırbıyık, muharrem ayı iftar programına katıldı
YEREL HABERLER Edirne Valisi Kırbıyık, muharrem ayı iftar programına ...
Edirne Valisi Kırbıyık, turizm değerlendirme toplantısına katıldı
YEREL HABERLER Edirne Valisi Kırbıyık, turizm değerlendirme ...
Enez'de İYEMER ekibi ilk yardım eğitimi verdi
YEREL HABERLER Enez'de İYEMER ekibi ilk yardım eğitimi verdi
Edirne'de "Trakya Müzik Festivali" düzenlendi
YEREL HABERLER Edirne'de "Trakya Müzik Festivali" düzenlendi
Kılıçdaroğlu: Türkiye'nin kaderini 7.5 milyon gencimiz tayin edecek
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu: Türkiye'nin kaderini 7.5 milyon ...
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Büyük Balkan Buluşması"nda konuştu:
YEREL HABERLER CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Büyük Balkan ...
Otluk yangını yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü
YEREL HABERLER Otluk yangını yerleşim yerlerine sıçramadan ...
Edirne'de çıkan anız yangını söndürüldü
YEREL HABERLER Edirne'de çıkan anız yangını söndürüldü
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Edirne'de çocuklara cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Edirne'de çocuklara cinsel istismarda bulunduğu öne ...
Saadet Partisi İl Başkanı Tekin, İsrail’in Gazze’ye yönelik hava saldırılarını kınadı
YEREL HABERLER Saadet Partisi İl Başkanı Tekin, İsrail’in Gazze’ye ...
Edirne'de yabancı dildeki tabelalarla ilgili düzenleme yapılacak
YEREL HABERLER Edirne'de yabancı dildeki tabelalarla ilgili ...
Edirne Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Edirne Ticaret Borsası
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
AK Parti'li Kurtulmuş, partisinin İstanbul Gençlik Kolları'nın Doğa Kampı'nda konuştu:
YEREL HABERLER AK Parti'li Kurtulmuş, partisinin İstanbul Gençlik ...
TÜ'de Balkanlar'dan gelen hekimlere yönelik eğitim düzenlendi
YEREL HABERLER TÜ'de Balkanlar'dan gelen hekimlere yönelik eğitim ...
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Edirne'de bir evde 1 kilo 200 gram esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Edirne'de bir evde 1 kilo 200 gram esrar ele ...
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş:
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş:
AK Parti'li Kurtulmuş: Geleceğin güçlü ve büyük Türkiye'sini hep beraber inşa edeceğiz
YEREL HABERLER AK Parti'li Kurtulmuş: Geleceğin güçlü ve büyük ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.