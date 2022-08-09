Keşan'da inşaattan demir çaldıkları iddia edilen 2 kişi yakalandı

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EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde bir inşaattan demir çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Aşağı Zaferiye Mahallesi Gülsüm Sokak'taki bir inşattan demir çalındı.



Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili şüpheliler O.B. ve E.D'yi gözaltına aldı, hırsızlıkta kullanıldığı belirlenen at arabasına el koydu.



Keşan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri atı bakıma aldı.

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