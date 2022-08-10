Edirne Valisi Kırbıyık, Edirne Yeni Sarayı'nda incelemelerde bulundu

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EDİRNE (AA) - Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Edirne Yeni Sarayı'nda incelemelerde bulundu.

Kırbıyık, Edirne Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu, Edirne Devlet Türk Müziği Topluluğu ve Edirne Röleve ve Anıtlar müdürlüklerini ziyaret etti.

Tarihi binalarda hizmet veren kurumların yetkililerinden personel durumu, yürütülen çalışmalar ve işlemlerle ilgili bilgi alan Kırbıyık, daha sonra Edirne Yeni Sarayı kazı alanına geçti.

Alanı gezerek yapılan kazı, tanzim ve çevre düzenleme çalışmalarını inceleyen Kırbıyık, kazı başkanı ve Trakya Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülay Apa Kurtişoğlu'ndan bilgi aldı.

Kırbıyık daha sonra kazı evine geçti.

Edirne Yeni Sarayı'nın, İstanbul'un fethinden sonra da önemini koruyarak padişahlar tarafından kullanılmaya devam ettiğini belirten Kırbıyık, Türk tarihinin en önemli yönetim merkezlerinden biri olan sarayın ihyası ve ayağa kaldırılıp kente kazandırılmasının önemli olduğunu ifade etti.

Sarayın en azından belirli bir kısmını hızlı bir şekilde aslına uygun olarak ihya etmek için büyük gayret içerisinde olduklarını dile getiren Kırbıyık, "Umarım en kısa zamanda bu çaba ve gayretlerin sonucu alacak, Edirne'mize değer katacak bir eseri daha şehrimizde ayağa kaldırmış olacağız. Kazı ekibinin bugüne dek yapmış olduğu çalışmalar çok kıymetli ve değerlidir. Tüm ekibi tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." diye konuştu.

Ziyarette Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk de yer aldı.





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