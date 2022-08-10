Keşan'da bir şüpheli okuldan kablo ve metal çaldığı iddiasıyla tutuklandı

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EDİRNE (AA) - Keşan ilçesindeki bir okuldan kablo ve metal hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle'deki bir okulda kablo ve metal hırsızlığı ile ilgili çalışma yapan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin B.D. olduğunu belirledi.



Büyük Cami Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde yakalanan B.D. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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