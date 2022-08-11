Keşan'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.



Rasim Ergene Caddesi'nde seyyar arabasıyla börek satan R.T. ile börek almak isteyen R.Ç. arasında tartışma çıktı.



Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada R.T. bıçakla yaralandı. Ambulansla Keşan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının tedavisi sürüyor.



Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheli R.Ç'yi gözaltına aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.