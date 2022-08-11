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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne'de bir miktar metamfetamin ele geçirildi

AA

Edirne'de bir miktar metamfetamin ele geçirildi

EDİRNE (AA) - Edirne'de motosikletli polis timlerince 3,32 gram metamfetamin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, rutin kontrollerini sürdürürken durumundan şüphelendikleri kişiyi durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında 3,32 gram metamfetamin ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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