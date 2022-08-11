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EDİRNE (AA) - Keşan Küçük Sanayi Sitesi’nde yol ve kaldırım yapım çalışmaları başladı.



Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, çalışmaları yerinde inceledi.



Helvacıoğlu, burada yaptığı konuşmada, sanayi sitesinde yıllardır özlemi çekilen yolların yapıldığını belirtti.



Keşan Küçük Sanayi Sitesi'nin Trakya'nın en önemli ticari merkezlerinden biri olduğunu ifade eden Helvacıoğlu, şunları kaydetti:



"3 kilometre yol ve kaldırımlarını yapmak üzere kolları sıvadık. Kaldırımların yapısı, ana yolların asfaltlanması, alt yapının gözden geçirilmesi noktasında ciddi bir çalışma durumuna geldik. Çalışmalarımız başladı. Esnafımızdan verdiğimiz rahatsızlık nedeniyle özür dileriz. 3 kilometre uzunluğundaki ana caddeleri asfaltlayıp, kaldırımları yeniliyor, hurda araçlarımıza çözüm üretiyor, parklamayı güncelliyoruz. Ciddi bir planlama yaptık. Kaldırım genişlikleri, yolların durumunu en ince detayına kadar hesapladık. Sanayi sitemizin yıllardır özlemini çektiği yolları yapıyoruz.



Sanayimizin uzun bir süre yol sorunu olmayacak. Görevim süresince en fazla hizmeti sanayi sitemize verdik. Ticaret yapısının gelişmesi için çabamızı ortaya koyuyoruz. Çalışmalarımız Keşan'a hayırlı olsun."

Helvacoğlu'na Keşan Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Hakan Gürel, Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Ali Ünal, Keşan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Teknik Personeli Ali Caner Serbes de incelemelerinde eşlik etti.





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