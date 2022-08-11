Keşan'da uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı

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EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı.

Keşan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Paşayiğit Caddesi üzerinde durumundan şüphelendikleri Y.U'yu durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında 7,91 gram eroin, bir miktar metamfetamin ve sentetik ecza ele geçirildi.

Şüpheli Y.U. gözaltına alındı.





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