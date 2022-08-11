Keşan Belediyesi ile DİSK Genel İş arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı

EDİRNE (AA) - Keşan Belediyesi ile DİSK Genel İş arasında belediyenin personel şirketindeki işçileri kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksinde düzenlenen imza törenine Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, DİSK Genel İş Sendikası Trakya Şube Başkanı Salim Şen, iş yeri temsilcileri, birim müdürleri ve işçiler katıldı.

Belediye Başkanı Helvacıoğlu, Trakya'ya örnek olacak bir ücret iyileştirmesi yapıldığını belirtti.

Verdikleri hizmetten dolayı işçilere teşekkür eden Helvacıoğlu, "Hizmet ordusuyuz. Kendinizle gurur duyun. İşinizi yapmaya devam edin, dürüst olun. 3,5 senedir bunu başardık. Her şeyi canla başla Keşan için yapıyoruz. Maaşları risk alarak iyileşirdik. Hakkını vereceksiniz, bana söz verin 2 kat çalışın. Cumhurbaşkanımız her zaman çalışanın yanında olması bizlere de örnek oluyor. Sözleşmemiz hayırlı olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

DİSK Genel İş Sendikası Trakya Şube Başkanı Salim Şen ise taleplerinin azami ölçüde karşılandığı bir sözleşmenin imzalandığını belirtti.

Konuşmaların ardından Helvacıoğlu'na çiçek takdim edildi ardından toplu iş sözleşmesi imzalandı.





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