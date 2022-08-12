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Keşan'da asayiş uygulamasında aranan 5 kişi yakalandı

AA

Keşan'da asayiş uygulamasında aranan 5 kişi yakalandı

EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde polisin gerçekleştirdiği asayiş uygulamasında uyuşturucu ele geçirildi, aranan 5 kişi yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 117 personelin katılımıyla ilçe genelinde huzur ve güven uygulaması yapıldı.

894 kişinin GBT sorgulamasının yapıldığı uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 2 kişi ile haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Uygulamada otogar, köy garajı, kahvehane, kafe, internet kafe, park-bahçe, metruk binalar da kontrol edildi. Şüphe üzerine durdurulan Ü.D'nin üst aramasında 7 kilitli poşet içerisinde 4,46 gram eroin ele geçirildi. Şüpheli Ü.D. gözaltına alındı.

Trafik ekiplerinin yaptığı uygulamalarda 3 araç trafikten men edildi, 9 araç sahibi ve sürücüsüne 10 bin 795 lira ceza yazıldı.

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