Edirne'de asayiş

En güzel aşk sözleri ve mesajları

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EDİRNE (AA) - Süloğlu ilçesinde sosyal medya üzerinden alışveriş yapmak isteyen kişi dolandırıldı.

Yeni Mahalle'de yaşayan Ş.K. sosyal medya üzerinden satılık ilanı gördüğü bisikleti satan kişiyle iletişime geçti.

Ş.K. bisikleti satın almak için bu kişiye bin lira gönderdi, ancak telefonunu bir daha yanıt alamadı.

Ş.K. dolandırıldığını belirterek polise şikayette bulundu.

- Bilmediği ilaçları içen kişi zehirlendi

Uzunköprü ilçesinde bilmediği ilaçları içen kişi zehirlendi.

Rıza Efendi Mahallesi'nde yaşayan S.A. uyku problemi nedeniyle evindeki ilaçlardan içti.

Bir süre sonra fenalaşan S.A. yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı.

- İş yerinden hırsızlık

Uzunköprü ilçesinde bir iş yerinden çeşitli eşyalar çalındı.

Muradiye Cami Mahallesi'nde çalıştığı yere gelen A.Y. işyerindeki yaklaşık 25 bin lira değerindeki çeşitli eşyaların çalındığını fark etti.

Olayla ilgili Ş.D, İ.D, C.Ö. ve B.E. gözaltına alındı.









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