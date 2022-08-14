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Edirne Tarım ve Orman Müdürü Bayazıt, Lalapaşa'da incelemelerde bulundu

AA

Edirne Tarım ve Orman Müdürü Bayazıt, Lalapaşa'da incelemelerde bulundu

EDİRNE (AA) - Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, Lalapaşa ilçesinde incelemelerde bulundu.

Bayazıt, ilçe merkezi ile Vaysal, Süleymandanişment ve Çatma köylerinde muhtarlar ve çiftçilerle bir araya geldi.

Daha sonra teknik personelle birlikte meraları gezen Bayazıt, köylülerin talep ve sorunlarını dinledi.

Meralardaki su kaynaklarını da inceleyen Bayazıt, üreticilerden bilgi aldı.


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