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EDİRNE (AA) - Havsa Belediyesi ile Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Belediye Başkanı Aydın Balkan, yaptığı yazılı açıklamada, tüm imkanları zorlayarak iş arkadaşlarının ücretlerine asgari ücret zammı üzerine net olarak yüzde 50 oranında bir iyileştirme daha gerçekleştirdiklerini belirtti.

Hizmet-İş Trakya Şube Başkanı Aykut Aktemur ve sendika temsilcilerine teşekkür eden Balkan, "Biz büyük bir aileyiz. Mesai arkadaşlarımızın alın teri kurumadan haklarını vermek için gayretle çalışmaya devam edeceğiz. Toplu iş sözleşmesi hepimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

- Helvacıoğlu, yol ve kaldırım çalışmalarını inceledi

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, çalışmaların sona erdiği Sanayi Caddesi'nde incelemelerde bulundu.

Helvacıoğlu, yol ve kaldırım çalışmalarının tamamlandığı caddeye gelerek personelden bilgi aldı.

Cadde sakinleriyle görüşen Helvacıoğlu, vatandaşların ulaşım konforunu arttırmak için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.





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