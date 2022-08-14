Edirne'de "Dağ Bisikleti Festivali" düzenlenecek

EDİRNE (AA) - 9. Keşan DOÇEK-Saros Körfezi Dağ Bisikleti Festivali, 9-11 Eylül'de düzenlenecek.

Keşan DOÇEK ve Keşan Belediyesi işbirliğinde gerçekleşecek festival öncesi basın toplantısı düzenlendi.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, burada yaptığı açıklamada, Keşan Belediyesi'nin ve DOÇEK'in farkındalık yaratarak, bisiklete gönül verenleri mutlu edeceklerini söyledi.

Helvacıoğlu, "Haydi al bisikletini, yollar almasın bizi" sloganıyla güzel bir organizasyona ev sahipliği yapacaklarını belirterek, şöyle konuştu:



"Çok iyi biliyoruz ki bisiklet kullanımı, insanın şehri algılaması noktasında oldukça önemli. Hızlı kentleşmenin getirdiği bazı etkenlerden ötürü bisiklet kullanımı noktasında altyapı yeterli değil. Bizlere düşen de her şey motorlu taşıtlar için anlayışını terk etmektir. Bu gayretlerin bir sonucu olarak Keşan Geleneksel 9. Bisiklet Festivali'mizi DOÇEK işbirliği ile gerçekleştiriyoruz. 9-11 Eylül'de muhteşem bir festival bizleri bekliyor.”

Keşan DOÇEK Başkanı Hakan Eşme ise konuşmasında, Keşan ve çevresinde eko-turizm anlamında çalışma gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Bu yıl kayıtların kısa süre içerisinde dolduğunu söyleyen Hakan Eşme, Türkiye'nin dört bir yanından olduğu gibi yurt dışından da gelenlerin olacağını kaydetti.

Eşme, bisiklet kazalarına da dikkati çekmeyi amaçladıklarını belirterek, şunları kaydetti:



"Festival boyunca çok geniş bir alanda Keşan da dahil olmak üzere 10 köyü kapsayan bir organizasyon olacak. Bu yıl temamız 'Bisikletli ölümleri dursun' olacak. Türkiye'de bu konuda çok acı örnekler yaşadık. Son iki yıl içinde 285 arkadaşımız trafik kazalarında can verdi. Ülkenin dört bir yanında bu konuya dikkati çekmek için çeşitli çalışmalar oluyor. Biz de bu konuya destek verme amacıyla ana temamızı belirttik."

Toplantıya, DOÇEK üyeleri katıldı.









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