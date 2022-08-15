Edirne'de uyuşturucu şüphelisi yakalandı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Ö.K.K'nin kullandığı aracı Havsa otoban gişelerinde durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında 7,06 gram esrar ele geçirildi.

Şüpheli Ö.K.K, gözaltına alındı.

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