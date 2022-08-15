Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne'den kısa kısa

AA

Edirne'den kısa kısa

EDİRNE (AA) - Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin ve beraberindekiler, partisinin "Seçime Hazırlık Hamle Toplantısı"na katıldı.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Ankara'da düzenlenen toplantıda seçime yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Başkanı Tekin, verimli toplantı gerçekleştirildiğini belirtti.

Seçime hazır olduklarını dile getiren Tekin, şunları kaydetti:

"Genel Başkanımız Temel Karamollaoğlu'nun başkanlığında gün boyu süren programda yapılan sunumlar ve konuşmalarla Saadet Partisi'nin bütün kadrolarıyla seçime en hazır parti olduğu görüldü. Programa katılan 2 bin coşkulu teşkilat mensubu, zafer yolunda iktidar fitilini ateşledi. Saadet Partisi olarak 2,5 yıllık sürede 73 politika raporu hazırladık. Reçetemiz belli kadromuzla ve çözümlerimizle iktidara hazırız. Biz Türkiye'nin sorunlarını biliyoruz aynı zamanda çözümlerini de biliyoruz. Bu seçimde iktidara hazırız."

- Keşan'daki köy garajı geçici olarak taşınıyor

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Meydan Projesi çalışmaları boyunca köy garajının Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksine taşınacağını bildirdi.

Helvacıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, proje çalışmaları nedeniyle köy garajının geçici olarak yerinin değişeceğini belirtti.

Araç yerlerinin tespit edildiğini dile getiren Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Meydan Projemizin yapım çalışmaları boyunca köy garajı olarak kullanacağımız Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksine yükseklik nedeniyle giremeyecek olan 15 toplu taşıma aracımızın park yerlerini belirledik. Proje yapım çalışmalarımız boyunca köy garajında bulunan 50 araçtan 35’i kompleksimizin içerisinde, kalan 15 aracımız ise yükseklik sorunu nedeniyle kompleksin hemen dışarısında vatandaşımıza hizmet verecek. Komşu ilçelerimizden ve köylerimizden gelen tüm toplu taşıma araçlarımız haftanın 6 günü komplekste, cumartesi günleri ise Atatürk Ortaokulu bahçesinde bekleme yapacak."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Edirne Otogarı'nda uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Edirne Otogarı'nda uyuşturucuyla yakalanan zanlı ...
Edirne'de uyuşturucu şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Edirne'de uyuşturucu şüphelisi yakalandı
Edirne'de 26 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Edirne'de 26 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
AK Parti İl Başkanı İba, "Köy Köy Edirne" programı kapsamında merkeze bağlı köyleri ziyaret etti
YEREL HABERLER AK Parti İl Başkanı İba, "Köy Köy Edirne" programı ...
Edirne'de "Dağ Bisikleti Festivali" düzenlenecek
YEREL HABERLER Edirne'de "Dağ Bisikleti Festivali" düzenlenecek
AK Parti Edirne İl Başkanı İba, partisinin 21. kuruluş yıl dönümünü kutladı
YEREL HABERLER AK Parti Edirne İl Başkanı İba, partisinin 21. ...
Edirne ve Kırklareli için 'kuvvetli yağış' uyarısı
YEREL HABERLER Edirne ve Kırklareli için 'kuvvetli yağış' uyarısı
TBMM KEFEK Başkanı Aksal, AK Parti'nin 21. kuruluş yıl dönümünü kutladı
YEREL HABERLER TBMM KEFEK Başkanı Aksal, AK Parti'nin 21. kuruluş ...
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Edirne Tarım ve Orman Müdürü Bayazıt, Lalapaşa'da incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Edirne Tarım ve Orman Müdürü Bayazıt, Lalapaşa'da ...
Edirne Valiliğinde müzeler toplantısı gerçekleşti
YEREL HABERLER Edirne Valiliğinde müzeler toplantısı gerçekleşti
Edirne'de "ev hanımı ressam" sergi salonu açarak hayalini gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Edirne'de "ev hanımı ressam" sergi salonu açarak ...
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Tunca Nehri'nde debi düştü, yüzeyi çöp ve otlarla kaplandı
YEREL HABERLER Tunca Nehri'nde debi düştü, yüzeyi çöp ve otlarla ...
Kadınlar doğadaki malzemelerden dekoratif ürünler yapıyor
YEREL HABERLER Kadınlar doğadaki malzemelerden dekoratif ürünler ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.