EDİRNE (AA) - Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin ve beraberindekiler, partisinin "Seçime Hazırlık Hamle Toplantısı"na katıldı.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Ankara'da düzenlenen toplantıda seçime yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Başkanı Tekin, verimli toplantı gerçekleştirildiğini belirtti.

Seçime hazır olduklarını dile getiren Tekin, şunları kaydetti:

"Genel Başkanımız Temel Karamollaoğlu'nun başkanlığında gün boyu süren programda yapılan sunumlar ve konuşmalarla Saadet Partisi'nin bütün kadrolarıyla seçime en hazır parti olduğu görüldü. Programa katılan 2 bin coşkulu teşkilat mensubu, zafer yolunda iktidar fitilini ateşledi. Saadet Partisi olarak 2,5 yıllık sürede 73 politika raporu hazırladık. Reçetemiz belli kadromuzla ve çözümlerimizle iktidara hazırız. Biz Türkiye'nin sorunlarını biliyoruz aynı zamanda çözümlerini de biliyoruz. Bu seçimde iktidara hazırız."

- Keşan'daki köy garajı geçici olarak taşınıyor

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Meydan Projesi çalışmaları boyunca köy garajının Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksine taşınacağını bildirdi.

Helvacıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, proje çalışmaları nedeniyle köy garajının geçici olarak yerinin değişeceğini belirtti.

Araç yerlerinin tespit edildiğini dile getiren Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Meydan Projemizin yapım çalışmaları boyunca köy garajı olarak kullanacağımız Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksine yükseklik nedeniyle giremeyecek olan 15 toplu taşıma aracımızın park yerlerini belirledik. Proje yapım çalışmalarımız boyunca köy garajında bulunan 50 araçtan 35’i kompleksimizin içerisinde, kalan 15 aracımız ise yükseklik sorunu nedeniyle kompleksin hemen dışarısında vatandaşımıza hizmet verecek. Komşu ilçelerimizden ve köylerimizden gelen tüm toplu taşıma araçlarımız haftanın 6 günü komplekste, cumartesi günleri ise Atatürk Ortaokulu bahçesinde bekleme yapacak."

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