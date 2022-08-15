Keşan'da uyuşturucu şüphelisi yakalandı

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EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı.

Keşan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Yenimescit Mahallesi'nde şüphelendikleri Ü.D'yi durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında 4,66 gram eroin ele geçirildi.

Şüpheli Ü.D. gözaltına alındı.





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