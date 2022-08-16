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EDİRNE (AA) - Hasan Sezai Teknik İlim İrfan Vakfı Başkanı Sebahattin Hayırlı ve Yönetim Kurulu üyeleri, Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık'ı ziyaret etti.

Ziyarette, vakfın yürüttüğü çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Öte yandan Edirne Tuning Motor Sporları Derneği Başkanı Hakan İlicik ve beraberindekiler, iş insanı İlker Ayverdi, Zorlu Enerji Bölge Direktörü Tamer Akaslan ve Zorlu Enerji Edirne İşletme Müdürü Cumhur Pekdemir ile Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Genel Başkanı Köksal Kuş ve beraberindeki heyet de Vali Kırbıyık'ı ziyaret etti.

Vali Kırbıyık, görüşmelerde, yürütülen çalışma ve faaliyetlerle ilgili çeşitli bilgiler alarak, değerlendirmelerde ve görüş alışverişinde bulundu.

- Tatarlar köyü kanalizasyon hattı çalışmaları tamamlandı

Süloğlu Kaymakamı Özgür Kaya, Tatarlar köyü kanalizasyon hattı çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya, Kaymakam Kaya, köyde incelemede bulundu yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

2022 Yılı Köydes Projesi kapsamında çalışmaların yapıldığını belirten Kaya, "Tatarlar köyü kanalizasyon hattı tamamlandı. Köylerimizin kalkınması için gönderilen Köydes Projesi ödenekleri için Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize, her zamanki desteklerinden dolayı Sayın Valimize ilçemiz adına teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

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