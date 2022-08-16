Edirne'de uyuşturucu ele geçirildi

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EDİRNE (AA) - Edirne'de motosikletli polis timlerince uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Çavuşbey Mahallesi'ndeki devriye uygulamasında durumundan şüphelendikleri S.T'yi durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında 3,26 gram uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheli S.T. gözaltına alındı.





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