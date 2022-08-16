Trakya'da temmuz ayında 3 bin 176 konut satıldı

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EDİRNE (AA) - Trakya'da, temmuz ayında 3 bin 176 konut satışı yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Edirne Bölge Müdürlüğü, temmuz ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde temmuz ayında 93 bin 902 konut satıldı.

Edirne genelinde temmuz ayında 555, Tekirdağ'da 2 bin 135, Kırklareli'nde ise 486 konut satıldı.













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