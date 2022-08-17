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EDİRNE (AA) - Keşan Belediyesi ve Saros Doğa ve Spor Derneği (SARDOS) işbirliğinde düzenlenen "Keşan 100. Yılda, Zafer Yolunda" projesi kapsamında sporcular 650 kilometre pedal çevirecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyük Taarruz'un 100. yılını kutlamak için düzenlenen proje kapsamında SARDOS üyesi bisikletliler, Akşehir Batı Cephesi Karargahı'ndan alacakları Türk bayrağını 9 Eylül'de İzmir Valiliği'ne teslim edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, tarihi ve milli değerlere sahip çıktıklarını belirtti.

Farkındalık oluşturacak bir projenin hazırlandığını dile getiren Helvacıoğlu, "Proje kapsamında toplamda 650 kilometre mesafe kat edilecek. Tarihi ve milli değerlerimize sahip çıkılması gerektiğinin mesajını veriyoruz. Bu anlamlı projede yer alan ekibimize teşekkür ediyorum. Yolları açık olsun." ifadelerini kullandı.

SARDOS Başkanı Faruk Eker ise Türkiye tarihi açısından öneme sahip Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümünü anlamlı bir etkinlikle kutlayacaklarını kaydetti.





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