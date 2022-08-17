Edirne'de uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de, polis ekiplerince üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Devriye görevini yürüten polis ekipleri durumundan şüphelendikleri K.Y.'yi Karaağaç Mahallesi'nde durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında 3,43 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Şüpheli K.Y. gözaltına alındı.





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