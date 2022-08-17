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EDİRNE (AA) - Edirne İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Meltem Bal, Lalapaşa İlçe Nüfus Müdürlüğü'nde incelemelerde bulundu.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Bal, Lalapaşa İlçe Nüfus Müdürlüğünce yürütülen iş ve işlemleri yerinde denetledi.

İncelemelerin ardından Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Bal, İlçe Nüfus Müdürlüğü görevlilerine eğitim verdi.

-Edirne Sağlık Müdürü Yıldırım, Enez İlçe Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Yıldırım, hastanede incelemelerde bulundu.

Yıldırım, Hastane Başhekimi Dr. İlhan Yanık'tan hastanede sunulan hizmetler ve güncel durum hakkında bilgi aldı.

Sağlık Müdürü Yıldırım, özveri ile görevlerini ifa eden sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

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