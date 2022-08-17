Edirne'de "17 Ağustos Depremi Fotoğraf Sergisi" açıldı

EDİRNE (AA) - Edirne'de, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası'nca 17 Ağustos Depremi Fotoğraf Sergisi açıldı.

Bedesten Çarşısı'ndaki sergide farkındalık oluşturmak amacıyla depremlerde zarar gören binaların yer aldığı fotoğraflar sunuldu.

İnşaat Mühendisleri Odası Temsilcisi Kadir Aydoğdu, yaptığı açıklamada, depremlerin büyük yıkımlar ve toplumsal travmalar ortaya çıkardığını söyledi.

Deprem gerçeğiyle yüzleşilmesi gerektiğini belirten Aydoğdu, "Aradan geçen 23 yıl boyunca depremle gerçekten yüzleştiğimiz, yeni depremlere hazırlanma konusunda mesafe kaydettiğimiz söylenemez." dedi.

Edirne Kent Konseyi Başkanı Nihat Çolak, 17 Ağustos 1999 depreminde hayatını kaybedenleri saygıyla andıklarını belirterek "Çok büyük bir acıydı. 20 binin üzerinde vatandaşımızı yitirdik. Depremler çok basit bir doğa ve fizik olayı ancak etkileri, sonuçları çok iyi biliniyor. Bunlara göre yapı üretimi çok iyi yapılabilir ve tasarlanabilir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından katılımcılar sergiyi gezdi

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