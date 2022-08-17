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EDİRNE (AA) - Makina Mühendisleri Odası Edirne Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ruhan Timur, Marmara Depremi'nin 23'üncü yılı dolayısıyla açıklamada bulundu.

Timur, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin deprem kuşağında yer alan bir ülke olduğunu belirtti.

Timur, depremlerden gerekli derslerin çıkarılması ve afetlere karşı önlemlerin alınması gerektiğini ifade etti.

Yapı denetimlerinin etkin şekilde, meslek odalarının sürece etkin katılımını sağlayacak yeni bir planlama, tasarım, üretim ve denetim süreciyle yapılması gerektiğini dile getiren Timur, şunları kaydetti:

"Marmara Depremi sonrası yapılan incelemeler oluşan kayıpların yüzde 80’e varan kısmının taşıyıcı sistemlerin gördüğü zarara bağlı olarak tesisatlarda oluşan hasarlar nedeniyle meydana geldiğini göstermiştir. Bu nedenle konut, sanayi, enerji, ulaşım ve benzeri birçok alanla bağlantılı tesisat/mekanik tesisat sistemlerinin depremler ve diğer afetlerde taşıdığı önem itibarıyla bina ve doğal eki mekanik tesisatının tasarım, üretim ve bakımında üretenler ve denetleyenler Makina Mühendisleri Odası tarafından belgelendirilmiş konunun uzmanı mühendisler olmalı, bu husus bütün yasal düzenlemeler ve Yapı Denetimi Kanunu'nda yer almalıdır."





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