Uluslararası Demokratlar Birliği, Kapıkule'de gurbetçilere Türkçenin önemini anlattı

EDİRNE (AA) - Uluslararası Demokratlar Birliği (UID), Kapıkule Sınır Kapısı'nda kurduğu stantla gurbetçilere Türkçenin önemini anlattı.

UID'den yapılan açıklamaya göre, her yıl farklı temalarla sınır kapısında stant kuran ve farkındalık çalışması yürüten UID, bu sene "anadilin önemi" temasıyla çalışma yaptı.

Stantta, Kapıkule'den giriş-çıkış yapan gurbetçilere broşür dağıtıldı, anadil Türkçenin önemi vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen UID Genel Başkanı Köksal Kuş, gurbetçi çocuklarının anadillerini öğrenmelerinde ailelere önemli sorumluluklar düştüğünü belirtti.

Anadilin öğrenilmesinin kültür ve geleneklerin sürdürülmesine katkı vereceğini ifade eden Kuş, şunları kaydetti:

"Çocuklarınızla konuştuğunuz dil, öğrenecekleri ilk dil olacaktır. Bu, sizinle, ailenin geri kalanıyla, kültürleri ve topluluklarıyla olan ilk bağdır. Etraflarındaki dünya hakkında bir şeyler öğrenmek için ilk olarak kullanacakları dildir. Onların 'hayata hazırlanacakları' dildir ve siz de bu sürecin önemli bir parçasısınız. Bu, ebeveynlerin çocuklarının ilk öğretmenleri olma yollarından yalnızca biridir"

Kuş, 2 ay boyunca sınır kapısında görev alan çalışanlara da teşekkür etti.









Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.