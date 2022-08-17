Keşan'da bir evde 280 sentetik ecza ele geçirildi

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EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde bir evde 280 sentetik ecza ele geçirildi.



Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Yenimescit Mahallesi Kışla Sokak'taki bir evde arama yaptı.



Aramada 280 sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli Ü.K. hakkında işlem başlatıldı.

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