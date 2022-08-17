Bulgaristan'da çıkan orman yangınında alevler Edirne'den görülebiliyor

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EDİRNE (AA) - Bulgaristan'da çıkan orman yangını, Edirne'den görülebiliyor.



Bulgaristan'ın güneydoğusundaki bölgede dün başlayan orman yangını aralıklarla devam ediyor.



Alevler, Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Saksağan köyünden de görülüyor.

Edirne Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme aracı, tedbir amaçlı bekletiliyor. Yangının sürdüğü bölge ile Türkiye arasında Tunca Nehri bulunuyor.

Saksağan köyünde yaşayan Bahattin Irmak, AA muhabirine, yangının köyden de görüldüğünü, bölgeden zaman zaman alev ve dumanların yükseldiğini kaydetti.

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