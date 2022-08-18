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EDİRNE (AA) - Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce yürütülen Kamyon Tiyatro Projesi'nin "Yürüyen Tiyatro" etkinlik programı kapsamında "Dünyanın Eski Zamanlarında" adlı çocuk oyunu Edirne'de sahnelenecek.

Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Erzurum Devlet Tiyatrosu yapımı olan 50 dakikalık tiyatro oyunu 25 Ağustos akşamı 20.30'da başlayacak.

Yazarlığını ve yönetmenliğini Işıl Kasapoğlu'nun yaptığı, "Dünyanın Eski Zamanlarında" oyununda, meddah rolünde Sezai Yılmaz yer alıyor.

Oyun, Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfı'nın Karaağaç Mahallesi'ndeki işletmesinde ücretsiz sahnelenecek.





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