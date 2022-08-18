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EDİRNE (AA) - Keşan'da açık havada "Keşan Sinema Günleri" etkinliği düzenlenecek.

Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı katkıları ve KİSEV işbirliğinde gerçekleşecek etkinliğe bölge halkını davet etti.

Mehmet Gemici Cennet Bahçesi'nde 25-28 Ağustos tarihlerindeki sinema günlerinde Keşanlı Ali Destanı, Dağ 2, Köstebekgiller, Aşk Tesadüfleri Sever, Aslan Hürkuş ve Neşeli Günler filmleri izleyiciyle buluşacak.

- MHP İl Teşkilatı esnaf ziyaretinde bulundu

MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan, tarihi çarşıları ziyaret ederek esnafların sorun ve taleplerini dinlediklerini bildirdi.

Tercan, yaptığı yazılı açıklamada, MHP'nin Edirne'deki çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirtti.

Esnafın yanında olduklarını dile getiren Tercan, "Esnaf kesimimizin dert yandığı, yakındığı sorunlarını çözüme kavuşturma noktasında, MHP ve Cumhur İttifakı olarak üzerimize düşen her türlü gayreti sarf edeceğimizden değerli esnaf kardeşlerimizin hiç şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.









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