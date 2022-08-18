Edirne Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Altun'dan hatırlatma dozu tavsiyesi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - Edirne Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Gürcan Altun, Kovid-19 salgınıyla mücadelede hatırlatma dozunun önemli olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Altun, Tabip Odası'nda düzenlediği toplantıda, yaz aylarında vaka sayılarının arttığını belirtti.

Tedbirlerin gevşemesinin ardından vakalarda artış yaşandığını savunan Altun, "Haziran ayının son haftasıyla birlikte vaka sayılarında ciddi bir artış görülüyor. Temmuzun son haftasında ise artış hızlanıyor. Temmuz ile bu artış belirginleşiyor." dedi.

Altun, Kovid-19'a karşı en güçlü silahın aşı olduğunu hatırlattı.

Vatandaşlara aşı olmaları tavsiyesinde bulunan Altun, "Ekim ayında okulların açılması ve havaların serinlemesiyle birlikte 6. dalga gündeme gelebilir. Bizi koruyacak tek şey aşı." diye konuştu.







Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.