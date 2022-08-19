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Milletvekili Aksal, tarımsal elektrik üretim bedeline kredi desteğinin hayırlı olmasını diledi

AA

Milletvekili Aksal, tarımsal elektrik üretim bedeline kredi desteğinin hayırlı olmasını diledi

EDİRNE (AA) - TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, sulama birlikleri ve üreticilerin kullandıkları tarımsal elektrik bedelinin 10 milyon liraya kadar sıfır faizli kredi kapsamına alınmasına yönelik düzenlemenin üreticilere hayırlı ve bereketli olmasını diledi.

Aksal, yaptığı yazılı açıklamada, düzenlemeye ilişkin kararın Resmi Gazete'de yayımlandığını belirtti.

Tarıma ve üretime olan desteklerinin sürdüğünü dile getiren Aksal, şunları kaydetti:

"Sulama Birlikleri Kanunu kapsamındaki sulama birliklerine, Kooperatifler Kanunu kapsamındaki sulama kooperatiflerine ve gerçek ya da tüzel kişi tarımsal üreticilere tarımsal elektrik tarifesine tabi elektrik faturalarının ödenmesi için üretim konusu ayrımı yapılmaksızın, yüzde 100'e varan faiz indirim oranıyla 10 milyon liraya kadar işletme kredisi kullandırılabilecek. Çiftçilerimiz ve üreticilerimiz için hayırlı, bereketli olsun."

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