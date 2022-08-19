Vali Kırbıyık tayini çıkan mülki idare amirleri ve aileleriyle buluştu

EDİRNE (AA) - Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık ve eşi Dilek Kırbıyık, Edirne'de görev süreleri sona eren ve diğer illere atanan Mülki İdare Amirleri ve eşleri için veda yemeği verdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yemeğe Kırklareli Vali Yardımcılığına atanan Vali Yardımcısı Dr. Yusuf Güler, Osmaniye Vali Yardımcılığına atanan Uzunköprü Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan, Giresun Vali Yardımcılığına atanan Lalapaşa Kaymakamı Muhammet Çiftçi, Batman Kozluk Kaymakamlığına atanan İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör, Erzincan Tercan Kaymakamı olarak atanan Meriç Kaymakamı Cafer Ekinci, Erzurum Tekmen Kaymakamı olarak atanan Havsa Kaymakamı Reşit Özer Özdemir ve Batman Valiliği Hukuk Müşavirliğine atanan Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş, eşleri ve çocukları ile katıldı.

Kırbıyık, burada yaptığı konuşmada, kamu hizmeti gördüklerini belirtti.



Devletin kendilerine verdiği sorumluluğu en iyi şekilde yapmaya çalıştıklarını ifade eden Kırbıyık, "Biz hem maddi hem de manevi anlamda sorumluluğu yüksek bir meslek grubuyuz. O nedenle işimize dört elle sarılarak, en iyisi yapmak gibi bir sorumluluğumuz var." diye konuştu.

Kırbıyık, yaptıkları hizmetten dolayı mülki idare amirlerine teşekkür etti ve yeni görevlerinde başarı diledi.













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