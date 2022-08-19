Kaymakam Çiftci'den veda mesajı

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EDİRNE (AA) - Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesiyle Giresun Vali Yardımcılığı görevine atanan Lalapaşa Kaymakamı Muhammet Çiftci, veda mesajı yayımladı.

Çiftci, mesajında, Giresun Vali Yardımcılığı görevine atanması nedeniyle Lalapaşa'dan ayrılacağını belirtti.

İlk kaymakamlık görevini Lalapaşa'da geçirdiği için ilçenin kendisinde özel bir yeri olacağını ifade eden Çiftci, görev süresi boyunca ilçe halkının sorunlarına çözüm üretmeye çalıştıklarını ifade etti.

Bir yıllık görev süresi boyunca vatandaşlar ile iç içe olmaya özen gösterdiğinin altını çizen Çiftci, şunları kaydetti:

"İlk görev yerlerim arasında yer alan Lalapaşa ilçemizin benim nezdimde her zaman ayrı bir yeri olacaktır. Görev süremiz boyunca Lalapaşalı hemşehrilerimizin hep yakın ilgisini, sevgisini ve saygısını gördük. Vatandaşlarımızla bir arada olmaya, sevinçlerine ortak olmaya, dertlerine çare bulmaya çalıştık."

Çiftci, görev süresi boyunca gösterilen yakınlık ve samimiyetten dolayı ilçe halkına teşekkür etti.

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