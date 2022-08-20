Edirne Valisi Kırbıyık'a ziyaretler

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EDİRNE (AA) - Yunanistan Kozlukebir Belediye Başkanı Rıdvan Ahmet ve TRT'de yayınlanan Hoş Geldin Kahvesi programının ekibi, Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık'ı makamında ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kırıbıyık, Belediye Başkanı Ahmet ve Kapıkule Sınır Kapısında gurbetçilerine yönelik hazırlanan Hoş Geldin Kahvesi adlı programın yapımcısı Mustafa Çağrı Parmaksız, sunucusu Aslı Cankat ve beraberinde program ekibini kabul etti.

Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Kırbıyık, bu tür programların Edirne'nin tanıtımına büyük katkı sağladığını kaydetti.

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