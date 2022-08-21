Kapıkule'de 15 kilo 250 gram kokainle yakalanan tır sürücüsü tutuklandı

Bir acı haber de Mardin'den: 20 ölü!

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EDİRNE (AA) - Kapıkule Sınır Kapısı'nda sürücülüğünü yaptığı tırın dorsesinde 15 kilo 250 gram kokain ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan şüpheli Y.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Polis ekipleri, 17 Ağustos'ta şüphelendikleri Y.Y. idaresindeki tırda Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin yardımıyla arama yapmış, stepne içerisine gizlenmiş 15 kilo 250 gram kokain ele geçirilmişti.

Şüpheli gözaltına alınmıştı.



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