Edirne'deki operasyonda 138 bin 250 dolarlık sahte banknot ele geçirildi

Bir acı haber de Mardin'den: 20 ölü!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - Edirne'de düzenlenen operasyonda 138 bin 250 dolarlık sahte banknot, tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışına sahte para götüreceği yönündeki ihbarı değerlendirerek şüphelinin otomobilinde arama yaptı.

Aramada, 138 bin 250 dolar sahte banknot ve 46 avro sahte madeni para ele geçirildi. Araçtaki diğer şüphelilerin ev ve otomobillerinde yapılan aramalarda tabanca ve çok sayıda fişek bulundu.

Olayla ilgili gözaltına alınan bir şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.