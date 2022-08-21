Edirne'de uyuşturucu şüphelisi yakalandı

Bir acı haber de Mardin'den: 20 ölü!

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EDİRNE (AA) - Edirne'de motosikletli polis ekiplerince üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Devriye görevini yürüten polis ekipleri durumundan şüphelendikleri E.Ö.'yü Çavuşbey Mahallesi'nde durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ve uyuşturucu içiminde kullanılan düzenek ele geçirildi.

Şüpheli E.Ö. gözaltına alındı.

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