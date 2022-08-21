Süloğlu Kaymakamı Kaya köylerde incelemede bulundu

Bir acı haber de Mardin'den: 20 ölü!

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EDİRNE (AA) - Süloğlu Kaymakamı Özgür Kaya, Keramettin ve Tatarlar köyünde incelemede bulundu.

Kaymakam Kaya, Keramettin köyü ziyaretinde su sorununun çözümüyle ilgili değerlendirmede bulundu.

Köy muhtarı Erdoğan Uzun ile Valilik tarafından yaptırılan Sağlık Evi'ni gezen Kaya, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vatandaşlarla da bir araya gelen Kaya, sorun ve talepleri dinledi.

Kaymakam Kaya, Tatarlar köyü ziyaretinde yapımı tamamlanan yol çalışmalarını yerinde inceledi.









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