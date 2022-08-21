Bir acı haber de Mardin'den: 20 ölü!

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EDİRNE (AA) - Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, ilçede yol yapım çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Helvacıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Tahta Cami Sokak'ta yol ve kaldırım yapımı gerçekleştirildiğini belirtti.

Çalışmaların aralıksız sürdüğünü dile getiren Helvacıoğlu, "Hafta sonu mesaimizde, ekiplerimizle Keşan'ımızın gelişimi ve hemşehrilerimizin refahı için çalışmaya devam ediyoruz. Tahta Cami Sokak'ta yürüttüğümüz yol ve kaldırım çalışmalarımız ve Engelsiz Yaşam Merkezimizde gelinen son durumla ilgili sahada incelemelerde bulunduk. Çalışmalarımızı hemşehrilerimizin daha güzel bir şehirde mutlu bir şekilde yaşaması için titizlikle yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

- Tarım ve Orman Müdürü Bayazıt, Habiller köy merasını inceledi

Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, Havsa ilçesine bağlı Habiller köyü merasında incelemede bulundu.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Bayazıt, köye giderek küçükbaş ve büyükbaş hayvan yetiştiricileriyle bir araya geldi.

Üreticilerin sorun ve taleplerini dinleyen Bayazıt, beraberindekilerle birlikte köy merasında inceleme gerçekleştirdi.





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