Bir acı haber de Mardin'den: 20 ölü!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi'nde öğrenci kayıtları başladı.

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık ve Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Balkan Kongre Merkezi'nde oluşturulan kayıt merkezini gezerek görevli personel ve kayıt için gelen öğrencilerle sohbet etti.

Kırbıyık ve Tabakoğlu, ebeveynleri üniversite personeli olan Meriç Aktoprak, Nazlı Beşyıldız ve Burak Güncan'ın kaydını yaptı.

Kayıt sonrası gazetecilere açıklama yapan Kırbıyık, Trakya Üniversitesi'nin Türkiye'nin köklü üniversitelerinden olduğunu söyledi.

Bu yıl, 8 bin 800 öğrencinin kayıt yaptıracağını, uluslararası öğrencilerin de bu sayıya ekleneceğini belirten Kırbıyık, "Gelen öğrencilerin heyecanını paylaşmak istedik. Güzel bir çalışma ortamı oluşmuş. Bir yandan e-devlet üzerinden elektronik ortamda da kayıt işlemleri yapılıyor. Bir kısım öğrencimiz yüz yüze kayıt yaptırmayı tercih ediyor. Edirne güzel bir şehir. Öğrencilerimiz güzel bir şehirde öğrencilik hayatlarına devem edecekler. Bizler de onların burada eğitim öğretim faaliyetlerine güzel bir şekilde devam edebilmeleri için elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz." diye konuştu.

Rektör Tabakoğlu da Edirne'nin 40 bin öğrenciyle canlı bir şehir haline geleceğini belirterek Vali Kırbıyık'a katılımı için teşekkür etti.

Çocukları Trakya Üniversitesi'ni kazanan üniversite personeli de kayıt heyecanı yaşadı.

26 yıldır Trakya Üniversitesi'nde çalıştığını belirten Feridun Güncan, oğlu Burak Gürcan'ın tıp fakültesine ikincilikle girdiğini, yıllardır çalıştığı hastanede oğlunun tıp öğrencisi olmasının gurur verici olduğunu belirtti.

Burak Güncan da istediği bölümü kazandığı için mutlu olduğunu ifade etti.

Uzunköprü Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Dr. Seyfi Aktoprak da Genetik ve Biyomühendislik Bölümü'nü kazanan kızı Meriç Aktoprak'ın görev yaptığı üniversitede eğitim alacak olmasından mutluluk duyduğunu söyledi.

E- devlet üzerinden kayıtlar 24 Ağustos'ta, yüz yüze kayıtlar da 26 Ağustos'ta sona erecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.