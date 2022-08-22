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EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 7,103 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday Kg 6,100 7,103 Arpa Kg 6,049 6,049 Ayçiçeği Kg 13,076 14,202 Süpürge teli Kg 21,970 22,500

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