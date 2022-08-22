Keşan'da işyerinde tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi

Bir acı haber de Mardin'den: 20 ölü!

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EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde işyerinde yapılan aramada tabanca, fişek ve uyuşturucu ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aşağı Zaferiye Mahallesi Anafartalar Caddesi'nde M.M.K'ye ait işyerinde arama yaptı.



Aramada 2 tabanca, 2 şarjör, çeşitli çaplarda 31 tabanca fişeği, kağıda sarılı 8,28 gram esrar, folyoya sarılı 1,08 gram metamfetamin ve ️esrar öğütücü ele geçirildi.



Gözaltına alınan M.M.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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